合作金庫銀行為了積極強化便民服務與個人化資料自主運用（MyData）平臺合作，提供線上申辦信用卡，及逐步開辦數位存款、信用貸款、房屋貸款等諸多線上申辦服務。只要客戶在MyData平臺上完成身分驗證與服務申請同意，就可以節省平日請假跑銀行的時間以及大費周章準備相關紙本文件的功夫，力求解決客戶的生活難題、整合客戶想要的服務。

合作金庫銀行目前在MyData平臺上提供線上申辦信用卡服務，民眾至My Data平臺搜尋「合作金庫」，或至「線上服務」->「機關單位」->「民營企業」頁面，找到合作金庫銀行提供的服務即可立即申辦。

金管會與國發會推動的MyData平臺是以「資料自主、安全取得」的核心理念成立，在保持資安與客戶隱私的前提之下，提供民眾線上申請服務、多元化資料下載以及臨櫃服務的多功能平臺，民眾只要在平臺上經過認證與授權，進行任何相關的金融業務都可以透過此平臺，將保存在政府機關的資料傳送給指定業者，整個過程都不需要提交任何紙本文件，大幅加快業務的處理時效以及提升便利性。

合作金庫銀行透過數位的力量，持續加速金融科技普及應用，開創讓客戶不受時間地點限制，逐步兼顧金融數據共享與資安的開放銀行（Open Banking）機制，塑造新一代的數位營運模式，貼近消費者的需求，提供無微不至的服務，還讓民眾感受24小時的服務，在任何時候都能給予金融陪伴。