31歲男星王大陸今（9日）認愛緋聞女友「大馬女神」蔡卓宜，大方稱呼彼此是「男女朋友」，女方過去各種經歷也被起底，曾離過1次婚讓她爭議不斷；28歲的蔡卓宜在2016年只有22歲時嫁進豪門，婚姻僅維持3年，隔年她參加女團選秀《青春有你》，隨即被貼上「離婚女」標籤，一度在節目上落淚，更正能量回應「不活在評論裡面」，意外獲得喝采成為大熱門。

王大陸與蔡卓宜傳出戀情多年，終於在今日大方認愛，官宣戀情，不過，蔡卓宜也被起底，離過婚、參加選秀和情史等等，其中「離婚女」標籤更是讓她飽受非議；蔡卓宜2019年結束婚姻，隔年特地到大陸參加女團選秀節目《青春有你》，很快就被網友翻出離婚經歷，還質疑她離過婚憑什麼參加選秀當女偶像。

蔡卓宜2年前參加女團選秀，甜美外表和火辣身材一度被視為大熱門，被起底離過1次婚，遭到非議。（圖／摘自微博）

原本蔡卓宜都是不理會酸民批評，直到有一次節目上被導師Ella問到離婚一事，她哽咽地說，「很多女生可能也會有類似的事情，但我想說的是，所有的經歷，包括我在F班，都是有它的道理，我想告訴大家，不要理會，我活在這個網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裡面，所以愛自己、做自己，勇敢往前走」；蔡卓宜最後仍忍不住淚灑現場，讓現場所有人都相當心疼不捨。

雖然蔡卓宜最終沒有獲得女團成員的資格，她也藉由節目打開知名度，在不少節目成為來賓，而她先前出演綜藝《怦然再心動》後，也坦蕩說出離婚後心聲，「從出道開始踢著我的標籤是：離婚。離婚它是我的經歷，但不能是我的定義」，闡述自己對於離婚的看法，還獲得一片好評。