一名女網友日前約了一名身材好的帥哥想嘿咻，當天男子赴約時突然說戴保險套無法勃起，女網友原本想掉頭走人，但看在對方是帥哥，竟答應無套，沒想到對方仍硬不起來，甚至怪她不配合，想動粗，但離奇的是，男子事後假借還飲料錢，竟匯款給她29500元，她傻眼說「感覺想包養我，用錢留住我」。

該女網友在Dcard發文，她日前在網路與一名長相帥氣、聲音好聽且有運動、身材好的男子聊天，不到3天就約對方在酒吧見面，當天對方不但遲到半小時，在店內講話大聲、對店員沒禮貌，還疑似剛打完球就來赴約，體味相當重，但她坦承「約會或個性不是約的重點，只想來各取所需」。

該女網友說後來到旅館，她洗完澡出來，發現房間瀰漫菸味，對方放的音樂也很難聽，正戲開始後，她抱怨「在那邊亂弄、亂摳超不舒服，要進來的時候他說戴套會硬不起來，要求無套」，她原本拒絕想離開，但念在對方身材好，仍然答應了，但對方仍舊無法勃起，崩潰「我155/45、Dcup應該不是我的問題吧？」

該女網友說，當下對方怪她不配合，她表現出不耐煩，對方還差點動粗，最後雙方不歡而散，她安全到家，但特別的是，對方後來稱要轉帳還她飲料錢，她之後竟收到29500的轉帳金，對方說抱歉，想下次在跟她約，她傻眼說「感覺想包養我，用錢留住我」。

其他網友留言「29500我覺得妳不虧啦，雖然是雷炮」、「你身材這麼好他竟然硬不起來，該不會是臉的問題」、「笑死，就是這樣女性才一直被物化，標價都貼出來了，妳媽不知道作何感想」、「500分期付款吧，下次再付尾款」、「會不會是剛好發薪水所以想的創作文」。