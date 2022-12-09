走過2022年防疫險、升息衝擊，產壽險業者對2023年展望兩樣情。保發中心董事長桂先農9日在「2023經濟與保險發展論壇」中表示，針對保險業菁英所做的調查，產險業對未來「審慎悲觀」，而壽險對未來展望「持平」，明年產險業預估簽單保費成長會在0至5％，壽險業預估初年度保費將顯著成長、年增達2成至4成。

壽險業今年前十月初年度保費僅新台幣6,723.71億元，年減22.4％，全年恐探至少十年新低。不過，桂先農提到，今年12月起新契約責任準備金利率提前調升，在低基期、保費調降及宣告利率上揚等因素影響下，預期2023年壽險業初年度保費成長可能性大於衰退，成長率估將落在20％至40％區間，意味初年度保費有機會重返兆元。

至於壽險業續年度保費，桂先農分析，根據2011年至2022年初年度保費數據，若從繳費年期推估，壽險業2023年續年度保費可能下滑10％至25％，呈現衰退；整體而言，保發中心推估2023年在市況較佳情境下，壽險業總保費收入有望成長8％，保守情境下，總保費收入將衰退8％。

在商品展望上，壽險業明年普遍看好利變型人壽保險、健康保險、傳統型人壽保險、投資型人壽保險，且認為各類型險種都是5至10％正成長；產險業則看好汽車、火險、責任保險，對於各險種基本上也認為會有5至10％成長，但健康險會衰退5％以上。

桂先農指出，近期影響台灣保險業6大因素，首先是新冠肺炎疫情，防疫保單及疫苗險理賠件數逾437萬件，理賠金額共1,786億元、六家產險增資，大量理賠短期衝擊產險公司務務，但現確診人數突破35％，也提升國人風險意識及早做好醫療規劃，有助壽險保費成長。

第二、三大影響因素是通膨及利率走勢，桂先農表示，利率除了牽動壽險業持有金融資產從未實現利益翻為虧損，也牽動壽險業銷售險種的保費占率變化；隨12月起新契約責準利率及宣告利率走高，預期2023年「利變型壽險」銷售可望獲得拉抬。

第四是匯率變化，桂先農指出，9月底壽險業未避險部位達3.1兆元，若新台幣升值1％，影響數約為310億元，雖然9月底壽險業外匯價格變動準備金有2,746億元，短期有抵禦匯率升值能力，但壽險業應居安思危，動態調節外匯價格變動準備金或增加避險比例。

第五是股價變動，桂先農分析，9月底壽險業國內外股票餘額為2兆元，股市變動達10％，未實現損益影響數約為2,000億元，然而壽險業總淨值約8,285億元，若股票類資產稍有較高波動，對壽險業淨值影響同樣不容小覷；第六項影響壽險業的重要因素，則是未來即將接軌的IFRS 17及ICS2.0新制。