房地產「代銷霸主」甲山林集團、愛山林建設董事長祝文宇繼6月股東會時首度「放炮」，點名四大城市有「泡沫化」疑慮之後，今（9）日再度開出第一槍！示警指出：「明年供過於求的地方，一定降價！」「蓋一堆很貴的空房，請問是不是要降價？！」不過供不應求的地方，像雙北市、基隆和新竹四個城市，房價相對有撐。

看房市景氣，向來眼光犀利、直言不諱的祝文宇，在當前股匯市動盪，再加上升息趨勢確立、政策打炒房及疫情干擾，對市場造成買盤遞延效應，房市觀望氣氛愈來愈濃厚之際，他直指2023年房市，將會「量會少、價會撐住」。他接代銷案，也比較挑好案子，「如果太貴的，我不會參與。」

祝文宇表示，到目前為止，愛山林手中代銷案都會是「會動的」好案子，當然明年房市應會有些挑戰，但是哪些地方會供不應求？哪些地方會供過於求？將會使得2023年房市景氣出現變化。不過物價還在漲，通膨壓力使得房地產還是被視為最佳保值投資工具，所以對於明年房市，他有信心。

被問到最近市場上傳出有些新案賣一個月了，還是「零成交」，市場是不是真的如此，祝文宇表示，下半年以來因為政策打房、疫情干擾、台股震盪，加上11月選舉，所以來人減少，成交量縮；不過，最近隨著選舉落幕，遞延性買盤又陸續恢復。

祝文宇show出自己手機，打開螢幕表示，根據最新報表和統計，像愛山林代銷案三重「都廳大院」第一期，光是上周正式開賣，就成交206戶，金額大概在32億元左右，每坪開價平均在63～64萬元，這是捷運站出口少見的大型都更案，占地萬坪的基地，作出來水準就是不一樣，相較於溫仔圳已開到每坪快要70萬元、泰山已6字頭，客戶比一比就知道，三重這裏是房價「凹陷區」，我們是先幫客戶挑房子。

被問到第三、四季以來市場溫度一直下降，買氣已鈍化之際，明年可能看到降價嗎？祝文宇表示：「一定有！」尤其供過於求的地方，一定有降價現象，至於供不應求的地方，則不會下跌，像台北市和新北市、基隆和新竹這四個城市，會持續成長，其中新竹，甚至還有客戶因為買不到房，還因此打架咧！

媒體再進一步問祝文宇，哪些地方是供過於求？祝文宇笑說，「不要再問我了！」因為上次股東會說有四個區域會有「泡沫化」問題之後，就接到很多關切電話，現在就不直說有哪些區域會面臨供過於求，只表示「房價會漲還是會跌？就取決於會不會有人來住。」有沒有需求，如果供給量大、需求又少，房價就會盤整往下掉。

他認為近年有些建商和代銷亂開價，把售價調上去，結果現在吃到苦果了，房價也停滯了。

至於有法人關心明年房市時機不好要怎麼賣房？祝文宇表示，賣房子不能只靠時機賺錢，像愛山林，就一直嚴選業主的代銷案，以新北市三重指標大案「都廳大院」來說，上周才正式開賣，就下訂206戶、成交金額快32億元，就是幫客戶先把關挑好房。