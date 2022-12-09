台灣跨境網購正式進入超商退貨時代，跨境電商天貓淘寶海外台灣站9日宣布，聯手7-ELEVEN首度於台灣獨家推出「超商退貨服務」，支援24小時全天候退貨，讓消費者能更自在地跨境購物。

天貓淘寶海外台灣站9日宣布，響應2022年淘寶天貓雙12年終盛典活動開跑，繼此前推出本地退貨服務後，再次升級本地退貨模式，攜手7-ELEVEN首度在台灣推出超商退貨服務，支援24小時全天候退貨。

自12月23日起，只要在淘寶天貓上購買有標示「本地退」標籤並選擇「官方物流」運送的商品，消費者即可透過6,500家7-ELEVEN超商進行退貨，涵蓋多達1,800萬件商品。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，跨境電商上的多元商品選項深受消費者喜愛，然而退貨的繁雜處理方式及昂貴的物流費用常讓消費者卻步。因此攜手7-ELEVEN在台灣推出超商退貨服務，除了升級購物體驗外，更希望能透過與台灣在地夥伴的合作擴大生態圈，滿足消費者的售後體驗。