中國國務院總理李克強9日在安徽省黃山市同世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、國際勞工組織總幹事洪博、經合組織秘書長科爾曼、金融穩定理事會主席諾特舉行第七次「1+6」圓桌對話會。

大陸央視報導，李克強表示，當前世界經濟形勢錯綜複雜，各方要加強宏觀政策協調，把握好防通膨穩增長平衡。維護多邊主義，支持自由貿易、公平貿易，保障全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。中方堅定支持國際經濟機構更好發揮推動相互開放的平台作用。

李克強表示，今年中國實現穩就業、穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下殊為不易。中國將進一步暢通物流通路，保持產業鏈、供應鏈平穩運轉，便利國際交往和人員流動。今年宏觀政策首先是保市場主體，為他們減負超過人民幣4兆元。

他指出，在房市問題上，「因城施策」支持剛性和改善性住房需求，在個人房貸、保交樓、房企融資、長租房等方面予以金融等政策支持，促進房地產市場平穩健康發展。

李克強強調，中國深化「放管服」改革，讓群眾有更多經商辦企業的自由。中國開放的大門會愈開愈大，堅定不移推進高水平對外開放。