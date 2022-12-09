俄羅斯總統蒲亭不顧外界抨擊，揚言會繼續打擊烏克蘭的電網。另一方面，天主教教宗方濟各在祈禱時，提到烏克蘭人民的苦難，忍不住情緒潰堤哭泣。

●蒲亭揚言繼續打烏克蘭基礎設施 暫不再動員

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不顧外界抨擊俄軍系統性攻擊烏克蘭基礎設施恐致數百萬人得在即將到來的嚴冬受凍，誓言會繼續打擊烏克蘭的電網。他也說俄方暫無再次動員的必要。

法新社報導，蒲亭譴責是烏克蘭先發動一系列對民生設施的攻擊，包括月前炸毀連結俄國本土與克里米亞半島的大橋；蒲亭5日視察克里米亞大橋修復情況，大橋今年10月上旬發生爆炸，之後俄方緊急搶修恢復通車，指控烏克蘭炸橋為恐攻。

蒲亭在克里姆林宮一場軍方授獎典禮上說：「對我們打擊鄰國能源基礎設施，外界有不少雜音，但這不會影響我們的作戰任務。」

蒲亭說俄軍打擊烏克蘭基礎設施不過是回應10月克里米亞大橋遇襲，另指控基輔炸毀從庫斯克核電廠的供電線路及阻撓俄方向烏東的頓內茨克（Donetsk）供水。

●烏克蘭：俄砲擊整條烏東前線 似想鞏固到手土地

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊砲擊烏東頓內茨克地區整條前線，似是克里姆林宮收縮企圖，退而求其次僅想確保目前所到手土地的又一信號。

路透社報導，頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在電視採訪中表示，最激烈的戰鬥是在巴赫穆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡 （Avdiivka）2鎮附近。

他說砲火猛擊巴赫穆特西南托列茨克鎮（Toretsk），造成平民1死，12座建築受損。

基里蘭科說「整條前線都遭砲擊」，俄軍也試圖推進並接近利曼（Lyman）。烏軍上月奪回利曼，是俄羅斯2月底侵烏以來所遭受的一連串挫折之一。

●傳俄研擬蒲亭敗戰流亡計畫 前幕僚：最先考慮中國

俄羅斯總統蒲亭前幕僚透露，克里姆林宮已針對一旦對烏克蘭戰爭失敗，蒲亭恐將失勢而幫他研擬流亡計畫。他最先考慮流亡中國，但認為對方「配合」可能性微乎其微而改為南美。

「財經內幕」（Business Insider）報導，曾任蒲亭文膽、目前是政治顧問的加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）在加密通訊軟體Telegram上寫道，克宮今春就開始研擬被非正式稱為「諾亞方舟」（Noah's Ark）的備案。

加利亞莫夫也提到，蒲亭最先考慮的地方是中國，但是後來認為中國「配合」的可能性微乎其微而否決此一構想。

他寫道：「中國自我意識太強烈、太瞧不起其他人，尤其是敗軍之將。現在已經很清楚，他們（俄國）打嬴的希望沒那麼高。」。

加利亞莫夫表示，阿根廷和委內瑞拉是目前蒲亭最可能的流亡地，並強調俄羅斯寡頭謝琴（Igor Sechin）跟委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）關係良好。他還說，此一流亡計畫正是由蒲亭左右手的謝琴直接負責。

●不忍烏克蘭人民蒙受巨大苦難 教宗祈禱情緒潰堤

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在羅馬中心進行傳統祈禱，期間提到烏克蘭人民的苦難時，忍不住情緒潰堤哭泣。

路透社報導，教宗提到烏克蘭人民時，聲音開始顫抖，不得不停下來、無法說話，持續約30秒左右。他恢復祈禱時聲音沙啞。

群眾意識到教宗無法言語，且看到他哭泣後，紛紛鼓掌為教宗打氣，包括當時站在教宗身旁的羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）。

他說，「聖母瑪利亞，我今天原本想為您獻上烏克蘭人民對和平的感謝」，隨後情緒潰堤，不得不停止祈禱。

●瑞典芬蘭履行承諾 籲土耳其盡快放行兩國加入北約

芬蘭、瑞典和美國一起要求土耳其盡快同意讓芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），因為兩國已履行對土耳其的承諾。土耳其要求兩國對庫德族民兵採取更強硬措施。

芬蘭與瑞典今年稍早申請加入北約，但土耳其遲遲不願鬆口同意。法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和瑞典、芬蘭外交部長在華府會晤，但未表達不滿情緒，也未出言威脅土耳其。

布林肯在聯合記者會上說：「我相信北約組織很快會正式歡迎芬蘭和瑞典加入。兩國都已採取相當具體行動履行承諾，包括與我們的盟友土耳其的安全顧慮有關的承諾。」

瑞典和芬蘭長期與西方國家軍方維持密切關係，但一向不願加入軍事聯盟，以免激怒俄羅斯。

不過，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭轉變態度。烏克蘭多年來試圖加入北約，都無功而返。一旦成為北約一員，就可在遭到攻擊時獲得其他成員國共同防衛。（譯者：陳正健）1111209