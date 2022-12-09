臺灣企銀積極展現品牌活力，首度舉辦「第一屆校園金融科技創意挑戰賽」，並於9日舉行決賽暨頒獎典禮。臺企銀副總邱松歲指出，此次邀請全國大專院校以上在學學生參加，競賽以「創意有理，未來有你」為發想主題，未來預計比賽也會繼續進行。

邱松歲表示，學生能透過參賽機會善用所學接軌知識與實務，更能累積職涯競爭力與實戰經驗，本次競賽共設置前三名與最佳潛力獎1名，冠軍可獲10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元，最佳潛力獎2萬元，總獎金達20萬元。

此次「第一屆校園金融科技創意挑戰賽」由臺企銀、金融研訓院主辦，9月8日公告，11月20日截止，共10周的期間就有187件報名，入圍8件，並於9日舉行決賽，選出前三名及最佳潛力獎。入圍的學生有來自臺北護理健康、成大、臺北商業大學、台北科技大學、世新大學。

金融研訓院副院長林仲威指出，研訓院芬恩特創新聚落從2018年9月成立以來，陸續針對金融科技人才培育辦理相關活動，更協助金融業內部長天期的教育訓練，積極協助金融機構數位轉型、培育優質的數位金融人才，每年培育超過6,000位金融科技專業人才，是金融業不可或缺的最佳策略夥伴。

其中，臺企銀是金融研訓院芬恩特的會員，在臺企銀全力支持下，長期投入人員的培育與行內數位轉型的推動。臺企銀在金融研訓院的協助下，舉辦許多課程，還有顧問輔導、經理人共識營、工作坊等，並導入數位規劃、數位分析，徹底體現如何使用金融科技滿足痛點。

林仲威強調，科技始終來自於人性，因此金融科技就是要滿足服務、克服痛點，解決問題。以今年於10月28日、29日舉行的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，二天就有超過3.5萬人參觀，當中有越來越多大學生關心此議題。

此外，藉由金融科技展可以與民眾深入接觸跟對話，讓金融科技新創團隊的努力被社會大眾看到，也見證台灣FinTech金融創新的成果，加速達到普惠金融的目標，更能夠讓大眾瞭解疫情後More Fintech, More Different的發展現況，讓民眾更加信賴數位金融應用。

今年台北金融科技展以「More Fintech, More Different」為題，全場參展攤位超過300攤，規模盛大，包含近百家的國內外創新應用解決方案一同共襄盛舉。此外，更是邀請多名國際級重磅講者發表演說，藉由集結國內外產、官、學、研各路好手，讓台北金融科技展成為跨國交流、合作與創新的典範，進而帶動台灣相關產業的創新與成長。

另一方面，臺企銀亦鼓勵員工金融創意發想，培植具潛力的創新人才，今年首度舉辦「第一屆全行金融創意競賽」，期望提供透明、公正平台，鼓勵員工工作之餘能盡情發揮創意，提升創新動能，藉以驅動企業數位轉型。今年共有66件創新提案進件參賽，將於12月決賽當日選出前3名與佳作1名，並提供競賽獎金及行政獎勵，鼓勵員工優異提案成果與不斷創新及自我挑戰的精神。

另外，臺企銀自去年起積極推展數位存款帳戶，升級數位帳戶權益優惠、優化UIUX開戶體驗，新增多項創新功能及Open API，積極與多家電支機構串接，並發展異業合作，擴大客戶生活圈服務範疇。

臺企銀主管說，現在特別將數位帳戶取名為「Hokii」，搭配可愛討喜的企鵝吉祥物，不僅年輕化品牌形象深植民眾心中，更減少線下服務營運成本、強化業務多角化應用，無縫串聯產品周邊相關人事物，進而與客戶組成緊密數位生態圈。

Hokii數位帳戶改版上線後，截至今年8月底，開戶數已逾65,000戶、存款餘額已逾48億元、客戶性別分布為女性6、男性4。其中，主要年齡集中在20～40歲，占整體Hokii帳戶數逾6成，相較去年1月，數位帳戶數及數位存款金額分別成長逾11倍及41倍。除此之外，臺企銀積極推動大數據策略，鎖定了與業務連動性較強的部分，導入大數據應用系統，透過跨部門、跨單位合作，運用SAS OA及Tableau等專業數據分析工具，進行精緻客戶分群，挖掘潛在客戶。