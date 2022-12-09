前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮分析蔡英文和賴清德的不同點，指出蔡英文的思維是國民黨的獨派，中華民國講得朗朗上口；而傳統民進黨講中華民國都會咬到舌頭，因為講台灣講得太順口了，賴清德就是很典型的民進黨傳統思維出身。

郭正亮今（9）日在中天電視《鄭亦真辣晚報》表示，民進黨人對蔡英文和賴清德的感覺不一樣。蔡英文比較像是李登輝的嫡長子，直接送進民進黨。蔡英文的思維是國民黨的獨派，因為李登輝是兩國論，認知中華民國是獨立的，中華民國講得朗朗上口，蔡英文對中華民國也是朗朗上口。

郭正亮直言，傳統民進黨人講中華民國都會咬到舌頭，因為講台灣講得太順口了。賴清德就是很典型的民進黨傳統思維出身，就跟陳水扁一樣。

郭正亮提到，陳水扁當年選總統之前，還要修改「台灣前途決議文」，第一次把中華民國加進黨綱，否則民進黨黨綱沒有中華民國4個字。後來加上「台灣是主權獨立國家，現在國號叫中華民國」，民進黨才和中華民國搭上邊，賴清德就是這個思路下長大的。

郭正亮強調，賴清德比較直，台海問題這麼複雜，賴清德去美國轉得過來嗎？這是他要面對的「論述挑戰」！