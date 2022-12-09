儘管房市下半年以來，來人、成交都雙雙萎縮，但是市場上還是不時傳出秒殺現象，最近房市傳出再現「掃樓」手筆？！愛山林建設總經理張境在今（9）日表示，位於新北市三重捷運先嗇宮站附近的指標案「都廳大院」，挾著新北市府第二行政中心就進駐於此，加上有捷運站、緊鄰科技園區和大型公園等地段優勢，在搭配「訂簽開10％分五年繳」的優惠付款專案，開賣一星期以來，其中16坪的最小坪數單位，就銷售一空，產品相當稀有。

張境在表示，現在市場氛圍，還算不錯，沒有很好、但也沒有很差，相較於前一波景氣下滑時的2017年新北市板橋江翠出現率先「讓利」案「江翠ONE」，時空背景和市場條件，完全不一樣。現在，低利條件還是存在，且物價、通膨壓力更明顯，所以有些置產需求的客戶，還是陸續進場出手，總體觀察，房市已不會很差。

張境在表示，以愛出林潛銷多時的三重捷運先嗇宮站旁的「都廳大院」來說，附近很多指標案，都預期每坪可能會開出7字頭，像潤泰、冠德、國泰等，可是「都廳大院」的開價，就比較務實，相對其他競爭個案，顯得平價，每坪開價在6字頭，理論上就比別人便宜個10萬元∕坪，所以買方積極買單。

張境在表示，該案目前低樓層先開賣，每坪均價約65萬元上下；接下來，才會開賣高樓層戶別。

張境在表示，該案坪數規劃有16坪、18坪、20坪等多種坪數，訂簽開約10％分五年繳款，等於一年才付2％，付款條件輕鬆；因此，才正式開賣一星期，最小坪數16坪戶別，已全部被搶光，銷售最快。

反觀前陣子傳出市場有「零成交」新案？張境在表示，「有建案零成交，是因為開價過高，建案亂開價，只是會縮短房市生命週期，出現零成交就很合理。」

張境在表示，現階段房市就是剛性需求、小坪數為主流，另外投資置產需求仍在，選後來人、成交量已比選前增加10％。