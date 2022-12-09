兆豐金控（2886）11月稅後純益為22.75億元，累計今年前11月的稅後純益為181.79億元，每股稅後純益（EPS）為1.30元，11月30日每股淨值為21.39元。

兆豐金11月出現產險虧損12.72億元。不過，兆豐金旗下的銀行、證券、票券11月仍分別獲利32.99億元、1.18億元、1.37億元。

兆豐金子公司中，累計銀行、證券、票券、產險前11月的稅後純益分別為217.77億元、5.44億元、27.30億元、虧損69.25億元。

另外，兆豐金旗下兆豐銀行補充公告發行111年度第7期無擔保次順位金融債券，發行金額24億元整，事實發生日為12月9日。

此次債券名稱為兆豐國際商業銀行股份有限公司111年度第7期無擔保次順位金融債券，發行總額為24億元整。每張面額為1,000萬元整。發行價格依面額十足發行。發行期間為7年期，自民國111年12月26日起至民國118年12月26日到期。發行利率為年利率2.20％，單利固定計息。

兆豐銀指出，此次募得價款之用途及運用計畫為充實自有資本及支應中長期業務發展需求。