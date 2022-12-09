這一幕真的令人為之動容！有女網友表示，某天傍晚她在便利商店遇見一名高中生，一邊自習一邊吃著像是營養午餐的剩飯，後來聽到高中生和媽媽的對話，讓她不禁落下感動的淚水，也反思自己現在的生活毫無目標，是因為太過在意別人的看法，希望能透過這則故事，帶給人們持續進步的動力。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近她在回家前，都喜歡去便利商店稍坐片刻，享受寧靜的獨處時光，也因此讓她碰巧撞見超感人的時刻。一名高中生在座位區埋首認真地寫作業，一邊吃著像是營養午餐的剩菜剩飯，原PO起初對此不以為意，但高中生的媽媽拖著剛撿來的紙箱出現後，引起了她的注意。

媽媽問高中生，為什麼每天都一定要讀書到那麼晚才要回家，而高中生不假思索地說：「因為我不想你每天都這麼辛苦，等我畢業考上好學校，就能夠幫忙分擔家裡了」。

高中生超懂事的回答，讓原PO瞬間覺得一陣鼻酸，淚水不受控制地奪眶而出。原PO反思，自己過分關注身邊的朋友，覺得大家都為了目標而努力，但自己生活卻毫無目標，一想到未來就壓力山大，但其實是因為現在自己的選擇變多，容易產生比較心態，也太在意別人的想法。因此，原PO決定分享這個暖心的故事，希望能帶給大家啟發。

貼文曝光後，許多網友深受感動，紛紛留言，「嗚嗚嗚嗚有洋蔥！懂事最讓人動容了」、「高中生很棒，媽媽肯定是很溫暖的人」、「媽媽要謝謝他兒子那麼成熟懂事，不然一般這種家庭學壞走歪的比較多」、「雖然那麼說很殘忍，但現在就是階級複製的時代，這個男孩就算上了大學也是一筆龐大的開銷，真的要翻身需要付出一般人10倍、20倍的努力」。