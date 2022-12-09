美國大型量販業者好市多（Costco Wholesale Corp）業績在新會計年度開始已經轉趨疲弱！它指出受到需求下滑與成本增加，第一季度營收與獲利均不如市場預期。

在該利空消息拖累下，好市多股價周五（9日）開盤小跌0.3％。總計年初迄今，其股價累跌15％。

該業者發布財報表示，新年度第一季每股盈餘為3.07美元、營收為534.4億美元，兩者均不及分析師先前預估的3.11美元與583.6億美元。

好市多還提到，為了因應運費與勞工成本攀升，第一季銷貨成本增加約9％，來到477.7億美元。

不過上季來自會員費的營收則是有增無減，從前一季的9.46億美元上升到10億美元。該業者會員費每年介於60到120美元之間，是其毛利率的主要來源。

好市多過去兩年成功抵抗通膨威脅，業績表現相當穩定。這絕大部分要歸功於它的會員多有一定收入，使得通膨對他們的消費支出影響有限。

不過這項情況卻在過去幾月出現轉變。美國物價持續上漲已開始對家庭預算造成一定壓力，這也讓好市多銷售終於受到衝擊。該業者指出，上季同店銷售雖然增加6.6％，略高出預期的6.4％，不過卻遠低於前一季的13.7％增幅。

除了好市多，包括Target Corp與Dollar Tree Inc等零售業者也曾在11月提出警告，指稱通膨居高不下與消費者支出呈現變化，已讓玩具和電子產品等非必需品的需求受到拖累。

由於好市多業績已經下滑，也引發分析師質疑它在日後如何提高獲利和毛利率。DA Davidson 分析師 Michael Baker認為，鑒於物價齊漲已讓消費者招架不住，好市多短期內調漲會員費可能性不大。此外Oppenheimer分析師則認為，好市多上季銷售低迷，反映需求已經「明顯減弱」。即使電子產品和大件商品降價，恐怕都無法有效刺激買氣。