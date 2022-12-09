九合一選戰後，內閣改組聲浪不斷。前民進黨立委沈富雄認為，若賴清德當民進黨主席、潘孟安擔任民進黨秘書長，鄭文燦可接總統府秘書長。至於林佳龍若能當閣揆，就能夠處理掉國民黨在立法院的挑釁。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，行政院長蘇貞昌虛晃一招，壯自己的膽，因為12月2日在總統府開會出來以後，蔡英文講了4點，讓他心虛、氣勢也沒有了，他可能覺得已經沒有辦法撐了。那時蘇貞昌的臉是垮下來的，蘇貞昌也許了解到，他這個職位恐怕要結束了，差不多要回去顧孫子了。

沈富雄認為，蘇貞昌把屏東縣長潘孟安叫來虛晃一下，讓人感覺他的位置還是穩的。不過，傳出潘孟安當民進黨秘書長，他認為非常好，因為是同派系，所以賴清德當黨主席、潘孟安當秘書長，合情合理。

內閣若改組，誰當閣揆？沈富雄指出，大家點名前副總統陳建仁、前立法院長蘇嘉全。現在是總統蔡英文最頭痛的問題，到底是要什麼內閣，敷衍內閣、虛晃一招內閣，還是戰鬥內閣、宗教內閣。

沈富雄點名，能夠處理掉國民黨在立法院挑釁的人是林佳龍。林佳龍在新北市長選舉輸得很難看，但並不是他的過失，能夠追究他不好的地方，是交通部長任內那些事情，而那些都已經淡化了。

沈富雄甚至認為，桃園市長鄭文燦，蔡英文雖然對他愛得要死，但是他有問題，閣揆大概是沒希望了，當黨主席也不對，應該把他拉回總統府當秘書長。