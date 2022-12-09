李子森推出個人首張專輯《歌。森》，專輯收錄多首台語經典好歌，包括江蕙〈你著忍耐〉、蘇芮〈花若離枝〉、黃妃〈風咧哭〉等，新抒情歌〈秋水望穿〉由荒山亮創作製作而成、〈心歌〉則是蕭煌奇譜曲、武雄填詞的黃金組合。

專輯終於誕生，李子森宛如卸下心中大石：「心情是平靜且期待，終於結束了所有專輯工作，拿到實體感受，一切比想像中的好，我們花了那麼多時間製作，希望大家都能發現巧思。」不僅請來獲得紅點設計獎肯定的得主來設計專輯裝禎、每張專輯還附有流水編號，李子森特別留下「0408」這張代表自己生日數字作為紀念。

談到綜藝節目《我愛冰冰Show》日前停錄風波，李子森工作也受到波及，他相當珍惜舞台也喜愛這個節目團隊，感慨說：「希望版權公司要多溝通理解，建立合理的付費機制，在合理性、標準的法規下保護著作權，不然節目真的沒辦法做，一定要有配套措施才行。」