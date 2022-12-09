雙12購物節，北富銀推出年終刷卡饗宴，刷momo卡雙12點燈可瓜分高額獎金，北富銀表示，各大電商、出國旅遊以及超商還給刷卡回饋！

迎接雙12購物節、聖誕節和歲末商機，北富銀表示，卡友若參加momo雙12購物節刷富邦momo卡，除享千大品牌10％回饋外，還可參加聖誕點燈活動，瓜分高額獎金及抽整單免費，北富銀同時提供其他各大電商平台超優刷卡回饋，以及旅遊和便利商店刷卡優惠，讓卡友年終刷卡優惠享不完。

北富銀表示，針對雙12購物節，momo除推出「天天簽到賺momo幣」活動，從12月1日至12日活動期間內每日簽到並分享好友最高可領100元momo幣外，主打「集氣點燈瓜分200萬」活動，消費者單日累積消費達1,212元就可點1盞燈（每人限點1盞），而參與點燈的消費者即可依12月12日單日累積消費金額佔比瓜分高額獎金最高200萬元，活動期間整單刷momo卡滿額便可加碼點1盞燈，且刷momo卡參加momo雙12滿額點燈活動，可再抽整單免費聖誕驚喜。新戶申辦momo卡，核卡後30天內於momo店外任刷一筆不限金額之一般消費，享麥當勞勁辣雞腿堡＋小杯可樂即享券1份。此外，12/23於momo店內刷momo卡累積消費滿3,000元，可享200元momo幣加碼回饋。

針對其他電商平台，北富銀同樣提供豐富刷卡回饋。北富銀說，雙12購物節活動期間，於蝦皮購物、PChome線上購物，刷富邦信用卡單筆分期滿額最高可獲得10％刷卡金回饋；刷J POINTS卡再享原權益最高2％回饋，合計最高回饋12％。

北富銀進一步指出，即日起至12月14日，持富邦信用卡於淘寶/天貓單筆消費滿額最高可獲得12％刷卡金回饋；刷Open Possible聯名卡再享3％回饋無上限，以myMoney數位帳戶扣繳卡費，再加碼0.5％回饋，合計最高回饋15.5％。此外，即日起至12月底，Open Possible聯名卡當期新增一般消費（包含指定電商）達5,000元（含）以上，登錄活動則當期帳單內「指定電商消費」可享10％刷卡金回饋。