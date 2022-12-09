8日最後一擊出手被拍掉，錯失逆襲高雄師大機會的台灣體大二後衛魏子雲，拭乾淚水，9日先發34分鐘12投中7、4罰中3，貢獻17分、8籃板與3助攻，搭配碩一前鋒葉星孝15分、14籃板，192公分大一菜鳥中鋒王信勝更拿新高28分、6籃板，聯手率台體91比81擊敗台北市大，3連敗後拿到第2勝，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，2勝5敗作收。

出身三重商工的魏子雲說：「昨天錯失逆轉後，我很自責，回去爆哭，田教練一直安慰我，我更想將功折罪，今天一定要跳出，拿下這重要一勝，也說到做到。」魏子雲表示，那天回去無法睡，球被拍掉的畫面，一直呈現在腦海裡，甚至今天賽前，都還揮之不去。「我不敢去找那畫面，但隊友有給我看手機，我自己反省，以後還是少做那種高難度的動作。」

魏子雲說：「這是我籃球生涯第二次賽後爆哭，第一次是我高三最後一季HBL，我們三重商工通過資格賽，重回睽違多年的16強，全隊抱在一起，痛快掉淚，但這次不一樣，我是失誤，錯過最後一擊，才難過淚飆。」

台體教練田本玉說：「昨晚回去全隊都哭，魏子雲尤其自責，我告訴他，今天預賽本階段最後一戰拿下，第2勝入袋，大家會好過一些，尤其第三、四階段再添個2、3勝，就可保級，所以要大家擦乾淚水，挑戰這一勝。」

「田媽」說，季前設定本階段要拿3勝，即贏高師、義守、北市大， 因這3隊都沒外援，本土對本土，且暑假盃賽台體曾贏過高師、義守，北市大則未遇過，最終日前先贏義守，今天再克北市大，可惜昨天錯過逆襲高師，僅拿2勝，但下兩階段再拚，仍有保級機會。