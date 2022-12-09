大陸禁止台灣石斑魚進口後，農委會推「班班吃石斑」計畫。緊接著大陸再度禁止秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口。被視為藍軍女戰神的國民黨立委鄭麗文表示，現在班班要換吃什麼？

鄭麗文9日在臉書粉專貼文表示，現在班班要換吃什麼？12月8日，大陸海關總署禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口，無疑是對遠洋漁業產生全面性的影響，因為這兩項產品是遠洋漁民主要的漁獲。

鄭麗文接著表示，從去年農產品被禁止出口，政府不就該有後續備案了嗎？國內產品被禁以後，不是大撒幣補助、國軍加菜、班班吃石斑，還有什麼改進之處？根本都沒有往長期方面來做規畫。農委會主委陳吉仲不是很會保證，你的保證有用嗎？

鄭麗文指出，民進黨一提到ECFA，就說是「糖衣毒藥」，結果執政以來，每年對大陸出口的貿易值居高不下，現在被暫停出口這麼多品項，是補件不成功？還是什麼原因？這已經不是今年第一次台灣品項被暫停出口，有多少業者尚未補件、又有多少業者需要協助？這才是百姓最關心的事情

鄭麗文指出，現在民進黨所謂的「糖衣毒藥」被大陸戒了，該恭喜民進黨戒毒成功？漁民也因此損失慘重，政府還要繼續默不關心嗎？