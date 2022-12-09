（金管會主委黃天牧(左)頒發微型保險類保險輔助人組第一名獎座，由玉山銀行個人金融事業總處副總經理鍾德明(右)代表受獎。圖＼業者提供） 金融監督管理委員會9日舉辦111年度保險競賽頒獎典禮，玉山銀行榮獲「微型保險暨小額終老保險競賽」微型保險類保險輔助人組第一名。「微型保險」可提供經濟弱勢與特定身分族群因應意外風險之基本壽險、失能及傷害醫療等保障，玉山銀表示，其特色為低保額、低保費、保障內容簡單易懂且投保流程簡便，因此是許多弱勢民眾的第一張保單。當發生急難變故時，保險金即可發揮救急的功能，分擔經濟支出壓力，協助度過艱困的時刻，展現保險的價值，為弱勢家庭強化保障。針對微型保險推廣，玉山銀行表示，該行除了至山區原住民部落、偏鄉家庭進行微型保險推廣外，今年度更希望能持續擴增微型保險之普及度與影響力，攜手南山人壽與台南市政府、中國人壽與花蓮縣政府，擴大微型保險安全守護網，提供經濟弱勢長者、低收入戶者、中低收入戶者與身心障礙者微型保險，受益民眾合計超過8,000名。此外，玉山銀將永續思維融入金融本業，在ESG領域表現優異。玉山銀表示，該行自從2014年成為臺灣第一家入選道瓊永續指數（DJSI）的金融業後，迄今已連續八年入選，玉山將對ESG的堅持與追求，規劃為具體可執行的永續發展藍圖。