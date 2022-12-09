富邦金控今公布11月自結損益，單月稅後虧損逾160億元，累計前11月稅後賺622.11億元，每股盈餘(EPS)從上月的6.07元降為4.77元；國泰金隨後也公布獲利，單月也虧損逾78億元，累計前11月的EPS以3.43元次居，富邦金仍守住金控獲利王寶座。

富邦金單月虧160億元，主要來自兩大子公司，包括富邦人壽虧損93.72億元，主要是受匯兌損失影響，富邦產險則因防疫險理賠擴大，單月虧損達79.02億元，兩家合計虧損達172.74億元；不過，台北富邦銀行前11月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，續創歷史新高紀錄；富邦人壽前11月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄；富邦金控表示，於11月11日取得日盛金控100％股權，完成首樁「金金併」里程碑。

富邦人壽表示，由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月新台幣升值幅度達4.06％，為自1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益；匯市大幅震盪下，11月富邦人壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯，以為因應，累積今年匯兌損益加計經常性避險成本，仍持續大幅優於去年同期，11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億。

另外，11月新台幣轉為升值格局，資金流入帶動下，台股當月指數終以上漲14.90％作收，富邦人壽國內股票部位評價回升，當月持續實現獲利；債市方面，11月長期利率於高檔震盪後走低，顯示Fed貨幣緊縮行情，已有相當程度反映於市場，策略上於利率高檔，伺機配置債券部位，同時維持帳上合理現金流量，以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。

富邦產險11月虧損79.02億元，累計稅後虧損達309.1億元，其中，11月防疫險相關直接賠款金額為98.10億，核賠20.6萬件，自留賠款金額為87.38億；累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億，件數為135.3萬件，自留賠款達421.15億，截至11月底，對於已發生但未報或未決案件已提存的自留賠款準備為44.07億，若不考慮再保因素的直接賠款及準備約680億。

防疫措施陸續鬆綁，國內醫療量能亦已舒緩恢復常態，故自12月1日起，防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款予以認定，富邦產險預估，理賠相關損失可望逐漸減降；將持續關注疫情發展趨勢及防疫相關政策調整，適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。