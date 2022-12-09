蘇宗怡主持TVBS《地球黃金線》所舉辦的「金CAR獎」，自去年深受廣大網友們喜愛，今年再度火熱開跑，她同時身為「金CAR獎」評審之一，表示比賽至今已有心目中的「Dream Car」，不過想賣個關子，深怕話一出害投票結果受影響。

觀察今年「金CAR獎」入圍車款名單，蘇宗怡明顯發現「新能源車」佔比提高許多，進一步觀察新能源車款已成為現今趨勢，不但與以往的開車經驗大不相同，還可增添移動間的享受及樂趣，大讚每一台車「都很厲害」。

問及蘇宗怡心目中的「Dream Car」車款，她害怕直呼：「這樣會不會在票選過程當中產生一些變化，我們是專業的評審。」只能語帶保留笑稱：「是近期試駕到的車款啦。」

今年已入手2台電動新車的蘇宗怡，透露隨著孩子長大，戶外活動變多，自己買車最看重的是「空間」，但如果能同時兼顧舒適感是非常重要的，也強調「絕對不能犧牲掉開車樂趣」，對於今年國內車市看法，蘇宗怡發現其實接單量都很高，但也因為有許多的重複接單，導致最後能掛牌交車的少之又少，也是車市今年十分動盪的原因。

同時蘇宗怡也樂觀期許，希望明年車市的供應鏈能夠充分銜接，讓市場上也漸趨穩定，更透露光是電動車款在第一季、第二季的表現就會非常精彩，也請大家敬請期待。