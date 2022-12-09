「2022世足看華視」12月9日至11日將轉播8強賽事，克羅埃西亞、巴西、荷蘭、阿根廷、摩洛哥、葡萄牙、英格蘭與法國將爭取4強入場券，「世足看華視特別報導」主持人之一的鄭雅方和球評「生命主播」林煒珽預測巴西、阿根廷與法國將順利進入4強。

鄭雅方更力挺自己喜歡的法國隊突破60年世足魔咒蟬聯世足冠軍，以及在本屆賽事已經攻進5球的姆巴佩，順利拿下「金靴獎」。鄭雅方和林煒珽受訪時也模仿起球員們的進球慶祝動作，像是巴西隊的「鴿子舞」，以及阿根廷隊主將梅西「雙手指天」和法國隊姆巴佩「抱胸雙手插腋下」，畫面相當地逗趣。

球評林煒珽先前成功預測「日本VS克羅埃西亞」以1比1踢進延長PK賽後克羅埃西亞贏，以及「塞內加爾VS卡達」塞內加爾3比1獲勝，讓鄭雅方直呼：「超強!，真的神準，看到嚇到。」林煒廷也透露先前預測另一場「摩洛哥VS克羅埃西亞」0比0就有朋友買運彩中獎，他開玩笑說：「我朋友中了到現在還沒有請我吃雞排呢。」

而對於接下來「克羅埃西亞VS巴西」、「荷蘭VS阿根廷」兩場賽事，林煒珽更大膽預測阿根廷將以2比1贏荷蘭，巴西將以3比1贏克羅埃西亞，他分析道：「巴西對克羅埃西亞在世足歷史上，還沒有輸過，上一次還贏過2球，所以預測3比1差不多。」