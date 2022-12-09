對於副總統賴清德決定參選民進黨黨主席一事，民進黨立委高嘉瑜表態支持，並說賴清德是民進黨最後的絕地武士！就是「the chosen one」！
民進黨主席補選將在本月12日展開登記，副總統賴清德8日透過臉書發文宣布，已向總統蔡英文報告，自己將投入這次的黨主席補選。
民進黨立委高嘉瑜在臉書表態支持賴清德，高嘉瑜說，明知不可為而為，越堅困越是勇於承擔，這就是賴清德。賴清德是民進黨最後的絕地武士！在民進黨最艱困的時刻，賴清德副總統再次勇敢承擔，一肩扛起改革的重責大任。
高嘉瑜認為，民進黨必須盡快從反省檢討中重新站起來！民進黨必須努力實踐居住正義、公平正義，回應人民的期待！民進黨必須重新贏回人民的信任！民進黨的改革就從賴清德副總統參選黨主席開始。
高嘉瑜強調，面對恐懼就是絕地武士的天命，賴清德副總統就是the chosen one！
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