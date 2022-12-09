韓國資深男演員安聖基從影超過65年，拍過百部影視作品，多次獲得當地三大影視獎肯定，被譽為「國民影帝」，豈料，今年9月出席活動坦言罹患血癌，抗癌1年多了，憔悴到需要人攙扶，還戴著假髮，十分惹憐；而安聖基雖然淡出幕前養病，在「大鐘獎」中獲得功勞獎（類似終身成就獎）肯定，透過影片講感言，更自曝情況正在好轉，但影迷看到畫面中病容仍相當不捨。

韓國第58屆大鐘獎在9日晚間舉行，影帝是朴海日、影后是廉晶雅，朴贊郁導演的大作《分手的決心》也奪下最佳作品和最佳劇本，現場星光熠熠；而本屆功勞獎（類似終身成就獎）則頒給「國民影帝」安聖基，正在抗癌中的他沒辦法出席典禮領獎，則是透過影片講感言，並分享自身近況。

安聖基獲得大鐘獎的功勞獎，透過影片講感言，也透露病況好轉中。（圖／摘自微博）

畫面中的安聖基氣色比3個月前稍微好點，他感謝大鐘獎給他這個獎，也很有力地說，「長時間以電影演員身份生活著，以為自己不會老，直到最近才深刻體會到時間和年齡是無法停止的」，而他知道影迷們很關心他的健康狀況，「目前情況有好轉」，還許下承諾未來會以新的作品與大家見面。不過，許多影迷想到他從前神清氣爽的模樣，變成憔悴蒼白的病態不免心疼。

70歲的安聖基從5歲就以兒童演員出道，參與演出的作品多達160多部，曾拿下包括青龍電影獎、百想藝術大賞、大鐘獎南韓三大影視獎，也被韓國人民譽為「國民影帝」；但今年9月安聖基證實已罹患血癌，抗癌1年多，憔悴模樣嚇壞不少人。