巴西內馬（Neymar）。（路透）

（更新下半場賽果）2022年卡達世界盃足球賽今天展開8強賽，由巴西與克羅埃西亞打頭陣，上半場「格子軍團」祭出嚴密防守，死守「森巴軍團」，上半場雙方都沒能進球，下半場羅埃西亞門將李瓦柯維奇（Dominik Livaković）展現嚴密防守能力，頻頻擋下巴西猛攻，正規90分鐘踢完雙方0比0平手，也讓比賽進入延長賽。

兩隊過去4度對決，巴西取得3勝1和領先優勢，包括在世足小組賽2戰全勝。最近一次是2014年，巴西靠內馬（Neymar）「梅開二度」，以3比1逆轉勝出。

「格子軍團」克羅埃西亞與「森巴軍團」巴西今天在8強賽都排出「4-1-2-3」陣形。

第13分鐘，克羅埃西亞15號帕薩利奇（Mario Pašalić）起腳傳中，不過祖拉諾維奇（Josip Juranović）錯失率先破門的機會，第21分鐘內馬從左路起腳，但球並不強勁。

第42分鐘，巴西獲得12碼附近的自由球，內馬直接起腳勁射，但被克羅埃西亞門將李瓦柯維奇直接擋下。上半場兩隊控球時間旗鼓相當，巴西5次射門3次射正，克羅埃西牙則是3次射門沒有任何射正，半場踢完雙方0比0。

下半場開賽沒多久，「森巴軍團」頻頻展開攻勢，但都被李瓦柯維奇擋下，最終踢完90分鐘，巴西雖有13次射門、7次射正，但總是欠缺臨門一腳，克羅埃西亞6次射門、0射正，也讓比賽進入延長賽。