台北市中山、北松山區立委補選，將於下月8日投票。民進黨參選人吳怡農自參選以來，面對媒體提問已兩度反嗆記者，掀起爭議，吳怡農9日為失言致歉。前民進黨立委沈富雄表示，現在農婦都不見了，這個氛圍對吳怡農是不好的。他甚至給吳怡農評分，如果以10分來看，他給吳怡農3分半。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，這一段時間看下來，包括上一次的選舉，大家對吳怡農整體性格的綜合觀感，有一個譜、也有一個底。現在農婦都不見了，也就是說農婦還沒有出現，這個氛圍對他是不好的。

沈富雄指出，吳怡農對於黑道、黃承國等實質的問題，都要推給黨中央。結果這個自家的問題，都沒有辦法處理，然後其他的東西就推給別人。吳怡農被人家看破了手腳，也就是說，吳怡農雖然表面上可以包裝得很好看，如果民進黨在順風時，這種人要過關很簡單，但是民進黨很不幸的是，現在是逆風。如果10分的話，他給吳怡農3分半。

沈富雄問高嘉瑜，如果是10分，給吳怡農幾分？民進黨立委高嘉瑜表示，吳怡農是美國耶魯大學經濟系，所以他對台灣的媒體或是各方面，跟在台灣土生土長的這些人，比較不一樣，他可能有那種美式style，這也是我們比較不能接受的。