台積電在美國亞利桑那州設5奈米廠，從投資120億美元增加為400億美元。而役男服役時間也將延長為1年。資深媒體人李艷秋表示，這一周發生的新聞，看似無關，放在一起就很奇怪。

李艷秋9日在臉書粉專貼文表示，只有她覺得怪怪的嗎？這一周發生的新聞，看似無關，放在一起就很奇怪。

李艷秋列出以下9點：

1,台積電2020年宣布在美國亞利桑那州設5奈米廠，投資120億美元，2022年12/7移機典禮宣布，投資金額從120億增加為400億美元。

2,2024年生產首批5奈米，推進到4奈米。

3,將續建第二廠，生產3奈米製程，2026年投產。

4,外媒報導，蘋果、超微、輝達都已要求台積電在美國和台灣同時推最新的製程，也就是2奈米甚至1奈米。

5,美國的拜登政府宣布今年以來第六次軍售台灣，共4.28億美元，這也是拜登上任後的第七次軍售，金額已達27.07億美元。我外交部表示非常感謝。

6,美政府向國會提出，出售100枚愛國者飛彈給台灣，金額8.82億美元。

7，我112年國防預算編4151億元，較今年增加475億元；若加計新式戰機採購特別預算等，整體達5863億元。

8，國防部預計在12月底宣布，將役男服役時間延長為一年，義務役役男將重回一線部隊服勤。

9.我役男平均每四人就有一人免役，國防部將修正免役標準，不再寬鬆。

李艷秋指出，如果把早先發生的新聞一併聯結，你會發現更奇怪，今年一月華府智庫「新美國安全中心」公布的兵推，模擬兩岸發生戰爭，美國用專機將台灣的半導體工程師帶往美國，以避免供應鏈中斷。對照現在一班班專機載著千名台積電工程師飛往鳳凰城，美國智庫真是神預言啊！

李艷秋還點出，今年3月拜登特使團就要求台灣要恢復徵兵，並延長役期；7月美前國防部長來訪，更明確提出將役期延長為一年，並壯大後備力量。讓她不禁說，「你有沒有跟我一樣，覺得怪怪的？」