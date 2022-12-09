李岳揪全明星黃金陣容一起聊世足。（17直播提供）

男星李岳成功轉戰直播開創男藝人主持新視界，目前主持17直播人氣談話節目《李岳Fun4夜》，他在演藝圈內的好人緣展露無遺，近來繼接連訪問《全明星運動會4》黃隊的兩位人氣戰將徐瑋澤與各務孝太，近來感受到周遭的世足賽狂熱，李岳將和全明星黃金陣容陪直播觀眾一起神預測、瘋世足。

提起李岳，徐瑋澤坦言對他的印象主要還是西瓜哥哥，自己還是小朋友時，看著電視上可以跟西瓜哥哥一起跳舞的那些小朋友，很羨慕又好奇他們怎麼可以進攝影棚上節目跳舞，小時候也很期盼自己能上節目去玩。

這次上李岳直播節目，徐瑋澤唯獨最害怕自己直播當中講錯話，他承認自己算是一個滿容易吐露心事的人，而且沒什麼不能問的禁忌話題，據說李岳提問很厲害，徐瑋澤擔心自己一時講話太快說了什麼不該說的。各務孝太坦言自己是慢熱型，這次上李岳節目也沒有怕被問到的禁忌話題，他通常不會主動吐露心事，但如果熟起來後會非常好聊。