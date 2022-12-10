副總統賴清德於8日宣布參選，行政院長蘇貞昌9日透露，賴清德有致電詢問他參選黨主席的意見，蘇透露自己也善意的提醒對方，此舉「有利有弊」。對此，資深媒體人黃創夏認為，「蘇雖然年紀較大，但別忘了，賴是副總統」！

民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統隨即辭去黨主席，黨內隨即展開黨魁改選，副總統賴清德於8日宣布參選，行政院長蘇貞昌9日透露，賴清德有致電詢問他參選黨主席的意見，「賴清德已經提前表態明志，願在黨的此時此刻承擔，我要特別給予祝福也會支持。」

蘇貞昌9日上午赴全國資訊主管聯席會前受訪表示，賴清德8日有打電話給他，打聽他的意見，自己也善意的提醒對方，此舉「有利有弊」，要深思；現在賴清德已經提前表態明志，願在黨的此時此刻承擔，他要特別給予祝福也會支持，希望大家能一起團結前進，讓黨更符合人民的期待，創造更好的成績。

對此，資深媒體人黃創夏在臉書表示，「這種電話，賴自己說，是客氣」，「蘇自己主動說，沒份際」，「蘇雖然年紀較大，但別忘了，賴是副總統」！