全球電動車的關鍵軍火庫之一，就在台灣！

這是汽車供應鏈大廠「和大工業」董事長沈國榮的最新定調。至於這個定調的來源，要從和大的合作夥伴、「特斯拉最老供應商」，準備在2023年登錄興櫃的富田電機最新進展談起。

來到苗栗銅鑼科學園區，走進富田電機的新建生產線，繼精密馬達攻進特斯拉多年後，富田又已進階到獨家供應日本知名車廠馬自達（Mazda）的電動車動力系統，甚至成為台灣企業與日本合資設立汽車零件廠的首樁案例。

「等一下走進廠房，你會先看到『滿地屍體』。」說這話的，是4年前從半導體大廠英特爾轉戰富田的副總經理吳新安，他口中的「屍體」，是指廠房地面上一箱又一箱，測試驗證完的動力系統分解樣品。眼前一箱一套，每套成本都超過500萬元，甚至隨不同測試項目，有的更超過千萬元。

再往前走，正是從未對外曝光過，替馬自達客製化、量身打造共22站的動力系統組裝產線。現場人員停不下來，正積極為下個月的量產做最後產線驗證，平均每10分鐘，一台動力系統就能從無到有組裝好。預計2023年初上市，馬自達全新電動車款的關鍵動力系統，百分百就會來自眼前的生產線，百分百的台灣製造。

儘管，量產初期的動力系統訂單每周僅有500套，但可別小看第一年僅約2萬5千套的預估出貨量。這套動力系統不只擁有高單價、高毛利，富田總經理張金鋒

透露，2022年馬自達已超越特斯拉，成了富田最大的客戶「2023年動力系統正式量產後，整個量會拉出來，營收大概可以超過40億元」。

其實富田的升級之路，要從4年多前開始說起。2018年3月，馬自達團隊主動找上富田，用困難的「輔助加速用馬達」開發案，測試富田的能耐與心態。

張金鋒回憶，當時對方開出直徑10公分、能量密度17 KW（瓩），但重量僅能3公斤的高難度規格；講白話，就是產品輕薄短小卻又要高能量輸出。當時富田一位經理評估後說「這根本不可能！」沒想到，張金鋒卻回他「我們來挑戰看看不可能的事，來做瘋狂的事情。」

富田的決心與實力，通過了馬自達的考驗，2019年，除了原先的馬達先進技術外，又給了量產電動車動力系統的新開發案。張金鋒也再次接下挑戰，但他沒想到，馬自達給他與團隊的，竟是超過1500天的磨練。

張金鋒坦言，這個案子一磨就是4年。吳新安直言，馬自達希望每個步驟、每個動作，甚至生產線上的「每個行為」都要可以被管理。

「我在搶台灣實績，希望藉這個機會把台灣零部件全部打入供應鏈。」張金鋒強調，台廠要攻進日本傳統車廠，很難跟當地供應鏈競爭，「但台灣供應鏈做電動車至少都超過15年，在電動化部分，日本可能真的用得上台灣供應鏈。」

沈國榮透露，馬自達之外，和大也正替福特、通用、奧迪、雙B等歐美傳統車廠開發電動車相關零件，有的測試中，有的已正式量產；至於Rivian、Lucid等新創電動車廠也都是客戶。

「現在除了電池之外的所有零件，大概台灣都可以供應。」沈國榮不諱言，台灣電動車在電池這塊走得很慢，所以要做乘用車整車挑戰還不小，「如果台灣電池的發展速度能快一點，以現在台灣電子業這麼發達，加上有我們與富田這個組合，系統件能成功自主設計，電動車就完全沒問題。」