Q:自11月美國通膨數據放緩，美元指數一路從113附近回落到104附近，下周12月12日(美國時間)將發布11月美國CPI數據，12月14日則是升息會議，重磅消息發布都在下周，後續該怎麼看美元？

A:自美國11月發布CPI結果優於預期後，美元一路回落，目前來看，關鍵支撐價105已經到了有機會止跌，只是看起來還是缺乏上漲力道，市場在下周新一期CPI及FOMC結果發布前，有機會震盪整理，數據發布當下才進行表態。

就目前美國通膨狀況來看，確實有減緩跡象，但要達到美聯儲預計的4%差距甚大，現階段市場預期11月CPI值落在7.3%附近，如果發布結果高於預期值，美元有機會一舉轉強，反之，則美元新一波跌勢開始。

而緊接在CPI發布後的是今年最後一次美聯儲升息會議，雖然通膨下降有機會讓本次升息從三碼調降為二碼，但從住房成本來看，依然持續升高，原物料及住房成本如果沒有下降趨勢，美國CPI下降幅度也將受限。

12月12日CPI及14日FOMC發布後，將迎來聖誕節，預期接下來美元會在這兩個數據表態後，一路延續走勢到聖誕節前，聖誕節當周則是做些微回調，投資人如果想要趁這段時間操作外匯，不妨等到CPI發布結果後再切入。

至於美元／台幣匯率短期有機會在30.5~31附近震盪，未來需要用到美元的投資朋友可以開始分批兌換。而想要賺到美元差價的投資朋友，要稍微再等等，目前台股已經來到壓力區，搭配國際數據消息發布，關鍵點有機會落在下周，台股轉跌後匯率波動幅度才會比較明顯。

目前整體來看，美元關鍵價位已到，在數據發布前容易震檔整理，等待數據結果表態，想試單注意風控即可，其餘等待表態結果再行切入。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1163期》)