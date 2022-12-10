Q:晶圓代工龍頭台積電12月6日宣布在美國亞歷桑納州開始興建第二期工程，預計在2026年開始生產3奈米製程技術，7日開盤後小漲，隨後漲幅收斂，下周適逢美國CPI及FOMC結果發布，接下來怎麼看台股？

A:大盤前幾日來到萬五關卡，可惜後續上攻無力，目前承壓回檔中，就目前台股整體架構而言，要能上攻萬五明顯量能不足，加上下周二、四剛好是美國CPI及FOMC會議，在此之前，市場觀望意味濃厚。

前段時間台股大漲是由電子股領軍，金融股助攻，所以有不錯的漲勢，目前來看電子股有熄火趨勢，尤其是台積電，從價格觀察，台積電從12月7日開始，雖然當天漲幅較大盤多，但後續價位已經接近11月29日低點，而大盤還有空間，價位上有明顯弱於大盤的趨勢，接下來如果支撐價跌破，可能整波台股反彈準備結束。

電子權值股弱於大盤，對整個多方來說是一大警訊，只要國際上稍微出現利空消息，台股抗跌性不足，容易形成殺盤，而較為活潑的電子股如ABF載板族群，景碩(3189)11月營收月減超過一成，顯示消費性電子需求有轉弱跡象，12月7日下跌已回吐部分漲幅，短期要再整理上攻機會不大。

電子股老大處於弱勢，話題股也遭逢利空，短期電子類股發揮性不足，大盤整體容易震盪下修，其餘類股像是金融、航運、航空等即使有行情，延續性也不夠，在台積電轉強之前，操作上建議持保守態度。

下周適逢美國數據關鍵期，市場容易觀望，量能不出，個股輪動，投資人還是保守為上，等待機會。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1163期》)