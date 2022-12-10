台灣做為出口導向的國家，製造業一直是重中之重，產業與外貿的榮枯，攸關著我們的經濟成長與發展。

然而，近年「逆全球化浪潮」、「創新科技與數位浪潮」、「ESG浪潮」席捲製造業，為台灣產業與經濟帶來巨大挑戰。

這三股浪潮前仆後繼、相互牽引，許多傳產、中小型製造業者猶如狂浪中的小船，面臨「不轉型，就等死」的危機。台灣製造業該如何化危機為轉機、走出新路？台灣微軟客戶成功事業群總經理李乾瑋，為我們提出解方。

*全球供應鏈長鏈變短鏈 企業戰略急轉彎

過去數十年，全球化被認為是不可逆的趨勢，製造業拉長供應鏈戰線以壓低成本，從設計研發到製造生產，基地散布世界各地，藉著世界工廠打造最具「比較利益」的商品。

然而，近年隨著科技不斷進步，物聯網、人工智慧、無人生產等概念興起，大大削弱全球化的優勢，與此同時，保護主義抬頭、疫情引爆供應鏈危機，都帶動企業布局轉向，將戰線拉回本國或鄰近市場的周邊國家，朝「區域化」、「短鏈」的進程推進，企業營運也從比較利益為主，走向以安全考量為重。

李乾瑋站在第一線感受特別深刻。他提到，尤其在全球高通膨的環境下，製造業營業成本攀升，影響甚深，如何「以少做多、事半功倍」維持競爭力，成為企業轉型與革新的主要課題。

「在這個大環境之下，微軟看見四大趨勢：智慧製造、供應鏈彈性、永續與安全性，」李乾瑋表示。

當全球供應鏈加速重組，連帶影響研發、產銷、庫存、物流等面向，產業運籌的數位轉型就是提升供應鏈韌性的關鍵力量，而這亟待透過科技提供數位解方、賦能轉型。

*強化營運效率、客戶體驗

李乾瑋進一步提到，微軟著重於協助企業優化客戶體驗與營運效率並加速創新研發，以製造業來說，從設計研發、生產製造到銷售都是奠基於上述三大基礎，開展出各式服務。

他舉製鞋機械廠為例，「製鞋業者主要做的是橡塑膠的生產，對他們來說，機台溫度的調控是否得宜攸關產品品質。過去，業者面對品牌端開出的規格與設計，往往需要耗費許多時間，來回與客戶溝通，並做很多的測試，才能找到符合該項產品最適宜的溫度與製程。現在透過Microsoft Teams、Surface Hub等數位解決方案的導入，從機台設計階段開始就能跟品牌端協同工作，讓客戶能即時掌握測試狀況，隨時做調整，進一步加速生產流程。」

進入到生產階段，微軟的Digital Twin數位雙生技術，協助業者透過虛擬模型的打造以及資料的蒐集、預測和分析，組建他們的機台設備，「一個機台的設計與組件，流程通常包含機構設計、程式與參數設計以及概念性驗證等階段，每個階段環環相扣，過程相當耗時，現在導入數位雙生技術的模組後，軟體可以提供無法在實體物件上直接計算的數據與訊號，做為產品生產階段障礙排除的工具，加速機台的製程，同時減少產品的錯誤率，」李乾瑋解釋。

面對全球供應鏈結構性的轉變，當品牌端生產基地出走亞洲，遷往鄰近市場的國家，製造業勢必得改變維運模式，部分業者擬採混合式策略，如精密、困難的維運，仍由總部派人到當地進行維修，如果只是輕度的維運需求，則以遠端服務為主。也就是說，未來工程師不需要飛到海外，透過虛擬實境技術，戴上頭戴裝置就能遠端維修設置在歐美的機台。

*ESG上雲 數位減碳雙軸轉型

當歐盟碳關稅與各國淨零排放相關法規陸續上路，強化供應鏈碳管理勢在必行，而這也有賴大量數據與軟體驅動，透過數位解決方案協助製造業打造綠色供應鏈。

李乾瑋建議，製造業應該採取「數位轉型」與「ESG淨零轉型」雙軌並進策略，透過數據分析與蒐集、資訊上雲等方式，進行企業的碳盤查，同時實踐跨企業間的資料共享，使供應鏈中各企業在採購或協作時，有公開、透明的參考資訊。

「企業大多數的溫室氣體排放來自上下游供應鏈，這往往造成管理上的難題，因此，如何達到數據透明的供應鏈管理，將是永續的成功關鍵。」

李乾瑋進一步表示，當前微軟透過永續雲，集結合作夥伴形塑完整的生態系，同時提供ESG擴充服務，協助企業進行數據洞察、資訊公開，以管理自身與供應鏈環境足跡，透過數位化與自動化，加速永續管理。

*數位轉型 從「賦能員工」開始

談完技術面，李乾瑋話鋒一轉強調：數位轉型不能只注重「數位」，「轉型」應該先行。

他表示，許多企業在轉型過程中經常碰上所謂的「文化限制」，這往往來自管理層的策略不明、規劃不完善，或是組織對於轉型過程的不適應與排斥，終而導致轉型中斷或是失敗，因此領導者是否能訂定明確目標與方針，帶領企業從文化、組織、人才、流程進行徹頭徹尾的除舊佈新是「轉型」能否落地的重要關鍵。

「比起急著跳入數位紅海，不斷砸錢在『數位化』上，或許釐清企業『轉型』目的才是關鍵。」

李乾瑋接著提到，數位轉型的其中一項核心在於「賦能員工」，具體上可以從兩個面向談起。

首先在於建立垂直與水平的溝通機制。領導者需要建構一個跨組織、跨職級的多方位溝通平台，透過雙向溝通，一方面讓領導階層可以傾聽到員工的想法，同時也能將決策更有效地傳遞給員工。

其二是透過數位工具幫助員工做好管理，協助他們提高生產力與工作效率，從低效的工作模式中解放，而能從事更多的創新研發。例如透過數位工具，分析每個人花了多少時間在開會與各種協作上，當分析結果發現一場會議出席的職務級別超過兩個層級，那麼企業便能即時檢視該場會議是否有太多本無需與會的人，進一步改善「無效會議」的狀況，讓員工能保留更多時間投入自身工作，提升組織營運效能。

「數位轉型的本質是『轉型』，企業領導者要勇於擁抱改變，」帶著製造業者走在轉型的風口浪尖上頭，這是李乾瑋從中得到的珍貴領悟。

本文作者：林怡妏

(本文摘自《理財周刊1163期》)