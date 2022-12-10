美國8月通過《降低通膨法》（Inflation Reduction Act），號稱總金額超過4千億美元對抗通膨，但卻引發其盟友日本不滿，日經中文網撰文指出，美國新法案讓日本電動車電池行業感到不知所措，因為很多相關企業被認定不在稅收抵免對象之列。

電動車成為全球汽車行業的發展趨勢，但《降低通膨法》導致獲得購車優惠變得更加困難，由於關鍵材料包括鈷、鋰、鎳和石墨等，必須來自美國或與美國簽有自貿協定的國家，衝擊多數電池和汽車製造商。

報導提到，日本相關企業將被迫調整原料採購策略，雖然日美兩國有2020年生效的日美貿易協定，但並未簽署FTA，而且日本有很多企業，沒有跟與美國簽署FTA的國家採購原料。

約翰斯·霍普金斯大學教授Jonas Nahm指出，「如果日企無法享受稅收抵免優惠，除非想辦法取得成本優勢，否則日本電池行業可能會處於不利地位」。

報導提到，如果因《降低通膨法》導致日本國內投資減少，有可能會影響到日本政府實現培育產業和保持國際競爭力的目標。一家電池業者高層稱，「如果不能在日本生產，就只能進軍美國了」，顯示出對日本國內產業空洞化的擔憂。

值得關注的是，美國總統拜登12月1日表示，將小幅調整以美國生產電動車為補貼對象的優惠措施，美國將如何修正優惠措施受到矚目。

德國《商報》先前報導，美國政府準備從2023年1月開始提供電動汽車補貼，每輛電動汽車最高可達7500美元，但原則上只針對在美國生產的電動汽車，此一條件就幾乎將所有亞洲電動汽車排除在外，讓日、韓感覺被出賣。