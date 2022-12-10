美國4300億美元的降通膨法案引起爭議，大量補貼美國汽車製造商的措施，讓歐盟、南韓跳腳，此外，如果美系廠商至少有4成的電池材料來自美國及其貿易夥伴，也可以獲得稅收減免，讓目前主要來源國剛果相當擔心，有專家認為，美國的行動是想要排擠大陸，但最終傷害到的是歐盟、南韓及剛果。

綜合外媒報導，美國的降低通膨法案實質上是想強化當地製造業的能力，因此將北美以外組裝的電動車排除在稅收減免之外，又要求電池製造商至少有4成的材料需要跟美國及其貿易夥伴採購，才能獲得明年初開始的綠色貸款資格等措施，讓歐盟、南韓汽車業不滿，甚至認為有違法WTO規定的嫌疑。

除了南韓與歐盟之外，大量生產電池原料的非洲國家也會受到影響，目前僅摩洛哥與美國簽署自由貿易協定，但剛果去年產了74%的鈷礦，第二大澳洲僅佔3%，比例相當懸殊。在此狀況下，非洲擔心優勢會被取代，積極向美國討論電池材料貿易議題，也是下周美非領導人峰會的焦點。

降通膨法案可以促進美國採礦與加工，但許多人擔心非洲將因此犧牲，諮詢機構Africa Matters Limited常務董事Indigo Ellis直白表示，「美國的行動是想要排擠大陸，但最終傷害到的是歐盟、南韓及剛果。」

澳洲礦物產業公司Lepidico董事總經理Joe Walsh則說：「這項法案讓我們考慮在美國設立規劃中的新工廠，如果不激怒一些人，美國將無法激勵自己發展成一個重要的電池材料生產地。」該公司已在納米比亞、阿布達比等地設廠。