一個缺地、缺水的小國，若要避免斷糧、守住糧食安全，該怎麼做？

答案，是「養肉」。

它9成糧食靠進口

科技造肉提高自給更拚外銷

全國僅不到1％的農地，90％糧食靠進口的新加坡，在2020年，成了全球第一個、也是唯一一個核准販售「細胞培植肉」的國家，這決定轟動全球，美國福斯新聞用「創造歷史」來形容。

在通膨、全球缺糧的此刻，蕞爾小國因地狹人稠資源少、進口糧食占比高，通常會是最先受到影響的「受災戶」，其中包括新加坡，還有台灣。台灣糧食進口占比雖比新加坡低，但也高達7成，同樣可能受到糧食危機衝擊。

但新加坡已拿出辦法，用細胞培植肉對抗危機。這種肉不是素肉、假肉，而是貨真價實的雞肉。科學家取雞的肌肉幹細胞，在實驗室生物反應器裡養大，過程像釀啤酒，而非養雞；它吃起來跟雞肉一模一樣，卻沒有雞被屠宰，沒有樹因它倒下。

今年聯合國COP27氣候峰會上，新加坡政府甚至已在四季酒店宴請8國領袖及代表，品嘗細胞培植雞肉3吃——串燒、炸雞皮、煎雞胸。

小國新加坡，正在掀起一場糧食革命，變身食品科技業的世界首都。

智庫好食研究所（Good Food Institute）亞太區董事總經理葛斯克（Mirte Gosker）接受《衛報》採訪時說，新加坡「無疑是領先亞洲，甚至全球的替代性蛋白質中心。」

正因為小，新加坡不得不變。

它因糧食多靠進口，易受糧荒和價格波動的威脅。今年6月，只因馬來西亞禁止雞肉出口，新加坡立刻鬧「雞荒」，讓新加坡人連海南雞飯都吃不著。

戰亂、供應鏈動盪會影響糧食供給，氣候變遷也提高國家斷糧危機。聯合國示警，全球人口在2050年逼近百億大關，糧食需求將大漲59％，全球勢必搶糧。

新加坡因此提早布局，在2019年宣布，要在2030年糧食自給率達30％，它一邊用科技提高蔬果、雞蛋產量；一邊科技造肉，企圖成為全球最大的培植肉出口國。同時，這個計畫還能減碳。

根據聯合國農糧署，畜牧業占全球碳排快1成5，比全球汽機車加總還高；而量產的培植肉只須用到生產傳統牛肉5％的土地、不到3分之1的水，並只排出8％的溫室氣體。

砸44億吸引食品科技新創

催生亞洲最大養肉廠

為加速人造肉上市，新加坡推動透明的審查流程與標準，成立「未來食品安全中心」（Future Ready Food Safety Hub），整合研究，協助企業完善數據，走完審查流程，並提供諮詢、專業測試和產品安全驗證等周邊服務。

它透過淡馬錫控股成立食品科技創新中心，提供空間、實驗室、前期測試設備，降低新創進入資金門檻外，它還砸了1億4千4百萬美元（約合新台幣44億元）投資城市農業、替代性蛋白質、未來食物等研究。

友善的制度環境和配套，吸引了眾多食品科技新創，想以新加坡為舞台，向世界展示火力。

根據《2022年亞太農業食品科技投資報告》統計，今年上半年亞太區360筆食品科技投資交易、逾50億美元，新加坡排全區第3，僅次於印度、中國，前者國土是它的4千倍，後者是它的1萬3千倍。

一個彈丸之地，卻至少擠進36家替代性蛋白質公司，募資超過2億1千3百萬美元（約合新台幣65億元），除了知名的2大植物肉巨頭超越肉類、不可能食品，還有全球第一個用幹細胞技術培養蝦蟹的新加坡新創美味肉品（Shiok Meats）。

在COP27晚宴上，為各國元首提供培植肉菜餚的公司，也是以新加坡為據點的舊金山培植肉新創好肉（Good Meat）。

好肉是全球唯一獲准販售的細胞培植肉，其母公司Eat Just去年獲得高達2億6千7百萬美元（約合新台幣80億元）的培植肉投資，創業界紀錄，它宣布要在新加坡蓋亞洲最大的培植肉工廠，預計2023年啟用，年產數萬磅。

只是，新加坡搶先布局，多數國家仍在後方觀望。原因，一是成本仍高，二是消費者接受度不明朗。但，新加坡小，沒有傳統畜牧供應鏈壓力，卻也成了它的助力。

回望台灣，去年因疫情、氣候影響，糧食自給率不升反降；政府分析，這是因台灣貨在價格上無法與進口糧食比拚。不過，歸因消費者只是其一，但這限制，應該有更具創意的方式突破，而非兩手一攤。

新加坡的解法，未必適合台灣，但它積極面對危機的精神，仍帶給我們啟發：當你清楚自己的劣勢，有時，反能比別人布局更遠、起跑更早，原本劣勢將成為別人難以望其項背的優勢。