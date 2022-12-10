西方對俄油60美元的價格上限本月5日生效，根據數據顯示，限價措施及最新一輪制裁出台後，俄油出口大幅下滑，俄羅斯央行分析師警告，制裁及限價可能會在未來幾個月衝擊俄羅斯經濟活動。

商業內幕報導，大宗商品分析機構Kpler數據顯示，周二（6日）俄海運石油運量下滑16%，至每日約50萬桶。另根據油輪追蹤網站TankerTrackers.com數據，俄油每日桶裝運量大幅下滑50%，主要是運往黑海和波羅的海，出口歐洲的港口。

儘管專家不看好西方能夠完全的執行限價機制，且對能源業的定價沒有實質效益，在歐盟對俄油出口的限價措施生效後，國際油價明顯回落，這表明西方新一輪的制裁仍成功打擊莫斯科的戰爭收入。

歐盟、七大工業國組織（G7）和澳洲制定的俄油限價機制5日正式上路，此外，歐盟全面禁運俄油的措施也同步生效。俄羅斯央行研究和預測部門分析師在報告中警告，這兩項措施可能會「明顯減少」俄羅斯未來幾個月的經濟活動。

西方的限價和進出口限制，可能會在短期內衝擊俄羅斯經濟活動，分析師表示，從長遠來看，俄羅斯產量可能會下滑。報告中提到，俄油10月產量已經小幅下滑，未來的發展取決於不友好國家的各種限制所帶來的影響。

限價措施上路不久，目前已經造成土耳其港口航運中斷，油輪在該國海外大排長龍，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，價格上限是造成市場動盪、能源短缺和投資減少的一種干擾。

目前有消息傳出，隨著俄油限價正式上路，俄羅斯正在研擬幾種可能反制措施，包括禁止對某些國家出口石油，或是為其旗艦石油產品烏拉爾原油，制定相對於布蘭特原油的價格下限。