鄉民回應。（圖 / 擷取自Ptt）

民進黨在九合一大選慘敗，行政院長蘇貞昌的去留引起外界討論。民進黨台北市議員王世堅昨（9）日直言，民進黨改革向前的最大障礙，就是蘇貞昌賴著不走，蘇的不走「全是弊」。而相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，也引起鄉民們的高度熱議，他們大讚王世堅「真男人、講得真好」。

蘇貞昌昨表示，副總統賴清德昨天有打電話給他，了解對其參選民進黨主席的意見，蘇也善意提醒對方「有利有弊」。王世堅則喊話，現在社會要求很清楚，就是責任政治，因此蘇貞昌該做的，就是瀟灑的揮揮手、下台負責，「順便帶走那根撞球棒」。

對此，Ptt鄉民們大讚王世堅「真男人」、「講得真好」、「堅哥又帥了」、「堅哥真清流」、「挺堅哥」、「推堅哥」，同時狠酸「蘇貞昌再不走就是屍橫遍野了」、「連同黨的都看不下去」、「撞球桿笑死」、「唯一支持蘇貞昌選總統」。

鄉民也驚呼「原來那根是撞球杆」、「還真的是撞球桿」，並直言「超討厭那支球杆的」、「那根撞球桿真的是傲慢的象徵」、「蘇貞昌臉皮超級厚，死都不下台」、「撞球杆就是他高高在上的表徵」、「加長版權杖」。