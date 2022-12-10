美國原油能源交易商近日接觸到一批極其便宜的原油，多達20萬桶的重質酸原油，每桶報價比西德州中質原油還便宜30美元，但由於產地不明牽動能源業者的敏感神經，儘管原油價格遠低市價，但交易員還是忍痛放棄。

外媒報導，不知名經銷商Sidewalks Holdings LLC的Jonathan Plemel負責這些原油的銷售，文件指原油產地為墨西哥，但根據成分組成，Plemel提供的這些原油明顯與墨西哥原油不符，且墨國有石油公司也壟斷了所有原油銷售，而他本人也不願透露關於原油產地的問題。

報導指出，除了Plemel接觸的能源交易商外，也有兩家業者在過去一年都有收到產地不明的原油報價，而這在監管嚴格的美國很不尋常。最後，交易員出於對產地不明的擔憂，面臨潛在違反制裁的風險，放棄非常便宜的石油。

對於美國出現來歷不明的石油，專家不感到訝異，他指美國管控雖然嚴格，但仍有少數透過卡車過境運輸，這很難管控。事實上，石油走私進美國很困難，海運會被嚴密跟監，所以許多違禁的石油會透過如卡車等陸運進口。

即便如此，分析人士指出，俄羅斯透過規模龐大的「影子船隊」來運送石油，以規避制裁和禁令，諸如委內瑞拉則偽裝成馬來西亞石油。國際油市仍有大量俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等受制裁國家的石油流通。根據EIA數據顯示，三個國家合計每天可能出口逾400萬桶折扣石油。