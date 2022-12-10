8日於Netflix上線英國薩塞克斯公爵夫婦的紀錄片《Harry & Mehgan》，開播僅3集就引起英國媒體大肆報導，《每日鏡報》(The Mirror)更直接點出6大罪狀，直指夫婦倆過去根本都在講假話。

哈利在鏡頭前板著臉說道，「沒有人知道所有真相，我們知道…」，但報導首先揭穿「梅根起初聲稱不知道哈利王子是誰」，當時她在訂婚採訪中提到自己是美國人，對英國王室了解不多，更不知道傳說中的王子是誰。但第一集某一片段是，梅根2015年上節目被要求玩2選1的遊戲，有一題就是「威廉王子、哈利王子」，她停頓了幾秒，最後選擇現任夫婿。

罪狀二，梅根此前表示，「兩人第一次碰面前並沒有上Google搜尋『哈利王子』，也沒有看過有關他的故事」，她在歐普拉的世紀專訪中強調了這點。但紀錄片裡坦承，事前看過哈利的Instagram，認為這就像個人最佳晴雨表，還發現頁面清一色都是美麗的風景照、非洲荒野，非常迷人。由此可知，她確實做過不少調查。

罪狀三，夫婦倆於2018年訂婚後，曾公開談到彼此是藉由一位共同朋友結識，然後被安排一場相親，主持人還問道：「這是否是個圈套。」梅根笑說：「絕對是。」

然而，兩人卻在片中親口證實透過Instagram認識，哈利主動出擊，私訊內容寫下「明晚要做甚麼，希望妳在這(英國)玩得開心」，梅根也展現熱情，回應邀請。

罪狀四，梅根以「精心策畫的真人秀」形容2018年的訂婚採訪都是排練過的，原因是他們不被允許說出真實故事。

罪狀五，哈利在紀錄片告訴觀眾，「我不得已要在英國向梅根求婚」，因為必須先請示女王才能單膝下跪。但女王在一封信中簽字，明確表明同意最親愛的孫子哈利迎娶他的美國新娘，此外，哥哥威廉當時是在南非向凱特求婚，所以這部份似乎有些出入。

Over the past week, Meghan Markle made her final official appearances as a senior member of the royal family, clad in a series of colorful outfits that couldn't be missed. But, was she sending us a message? Find out on this episode of #RoyalRoundtable https://t.co/dRRPLu7tuE pic.twitter.com/7TdgEQql6U — Page Six (@PageSix) March 11, 2020

罪狀六，梅根在紀錄片中表示，在英國時很少把自己裝扮得五顏六色，原因是「盡可能保持低調，深怕搶了女王和其它王室成員的風采」。不可否認的是，根據外媒捕捉到她出席許多公開活動，很明顯紅、綠、黃色頻頻上鏡。