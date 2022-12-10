剛果籍大四外援九龍9日續未登錄，但文化大學仍有5人得分上雙，含本季初挑大樑的奈及利亞外籍生阿美，先發33分鐘，10投中6、5罰中4，拿下16分、12籃板，連3場雙十，幫助文化在驚濤駭浪中以80比75力克高雄師大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，開季4連敗後3連勝，3勝4敗作收，高師2連勝中斷，累計也是3勝4敗。

九龍因態度問題，被羅興樑教練連「冰」2場，今天依然獨自安分坐在球員席對門的椅子上，親睹文化一路領先高師，撂下3連勝。 羅興樑表示，3連勝意味目前陣容很OK，回台北後，會認真思考九龍的去留問題，因不只阿美很努力，打得也很好、稱職，九龍的問題還沒處理好，即便他認錯道歉，對辛苦的其他本土球員也不公平。

文化開局就壓著高師大，上半場45比31，第三節最高55比36領先19分 ，決勝的末節，高師先追成58比66，終場前再連飆3記三分彈，含王語烽2球、郭振復1枚，最後33.3秒75比78進逼，幸好最後15.6秒阿美2罰俱中，穩住文化勝局。

文化本土球員平均發揮，楊張祐誠20分，楊保羅11分、8籃板，楊皓韋11分、6助攻，大一菜鳥郭嘉安10分、8籃板。