公館商圈為台北市地標之一，因地緣關係廣受大學生歡迎，美食、時尚潮流都名列前茅，但近日有網友發現，自己久違回去看了一眼，發現人潮不再，整排店面掛招租公告，掛了整年還沒有下家接手，詢問到底是怎麼回事。文章PO出引起討論，也釣出當地人解答。

一名出社會多年的醫師在PTT房屋版PO文「公館商圈為什麼會沒落？」，他說自己久違回到台大逛逛，順便去看了一下公館商圈，發現交叉路口的三角窗店面，從自己大一時的21世紀炸雞變成屈臣氏，今年4月變成招租，這個月回去發現竟然依舊乏人問津。

原PO說，望過去整條羅斯福路，一堆店面在招租，跟自己大學時期完全不同，變得相當淒涼，雖然少子化，但明明台大學生也沒變少，為什麼公館商圈會沒落至此？

底下許多鄉民和在地人回答，表示主因在網購興起、疫情影響、捷運延伸與新北商圈崛起：「疫情是絕對因素啊，全台都一樣」、「除了在那邊唸書的，現在很少有人會特地跑去公館」、「學生都用電商加上房東不讓利，整體商圈當然沒落很多」、「台北現在都集中在信義、中山和西門了」、「單純就商圈轉移，西門町，板橋，中山照樣人擠人」、「這次疫情很多商圈就是租金照妖鏡」、「就跟2010年後的天母一樣啊，時間的問題」、「沒有國外觀光客差很多，尤其是台北市特別吃這塊」，但也有人表示，近期假日人流回來不少，沒有那麼慘。

此外還有人點出跟捷運地下化延伸也有關，表示師大夜市結束後人群少很多，都在同一條線上，後面到景美只會更糟，如今新北捷運逐漸發達，大家也都直接約在新北會合，加上新北新興的百貨商圈不少，自然就會轉移消費習慣。