是太過虔誠還是常識出問題？一名男子家中近日遭蜜蜂築巢，蓋出一個大蜂窩，他認為是祖先靈魂轉世，因此坐下來與蜜蜂「交流」，未料下秒遭群起攻擊，男子最終被活活螫死。

根據《每日郵報》報導，非洲祖魯族一名58歲的男子恩科森沙(Nkosentsha Njimbana)家中出現一個大蜂窩，認為這些蜜蜂是祖先轉世來探望、傳遞訊息給他的。恩科森沙詢問了族內的傳統治療師後，依照指示回家舉辦儀式，與蜜蜂交流，試圖解讀「祖先的告誡」。

沒想到才進行到一半，蜜蜂就群起攻之，恩科森沙遭到猛攻後當場倒地，送醫後仍回天乏術。但族人們仍堅信蜜蜂為祖先轉世，恩科森沙遭到攻擊，代表了可能還未解讀出訊息，就想結束儀式，惹怒了祖先。

原來在某些非洲傳統習俗中，部分族群相信，祖先的靈魂會以動物，例如蜜蜂或蜥蜴的模樣來拜訪後代，傳達訊息，恩科森沙也對此深信不疑，卻導致自己喪命。當地政府則呼籲，看到蜜蜂請立刻聯繫相關部門，早日將蜜蜂驅除，不要自行處理。