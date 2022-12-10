國安局長陳明通指導的台大國發所學生屢屢爆出論文抄襲事件，且他在該所任教時，每年約可以指導10本論文，與一般教授的5本以下相差甚多，近日甚至還被發現有20名學生涉及過度引述台大胡佛東亞民主研究中心的研究成果。前立委蔡正元9日在節目《鄭亦真辣晚報》中批評，這根本是利用學術在政壇建立「明通系」，籲教育部介入調查。

蔡正元指出，台大是台灣唯一擠進全球百大的學校，政府每年把預算分給各大學，台大一定是給最多，怎麼會出現這種學店販賣工廠的狀況，而且離譜到老師拿一份報告分給多名學生寫，「這根本是偷懶，不曉得怎麼指導學生」。

蔡正元進一步批評，還有更嚴重的，學校體制怎麼沒有任何人把關，讓陳明通在政壇上、以及媒體上面培養出明通系，用販賣學位的方式，在政壇建立勢力，讓自己官運亨通。

蔡正元抨擊，「這個是台大之恥，也是台灣之恥」，台大應該要痛定思痛，一定要總檢討，不能像教育部長潘文忠說的，「因為一個案例把整船都打翻」。他強調，現在的情況已經是整條船都翻了，呼籲教育部當下應該派專案小組去台大輔導，要台大把陳明通指導過的學生論文都翻一遍，公告哪幾篇沒有問題，同時維護台大名譽跟學生權益。