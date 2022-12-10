遇到好房東上天堂，遇到惡房東墜入地獄，就有一名女房客幸運遇到前者，她表示，自己開刀療傷，3個月沒回租屋處，女房東得知消息，回了一句話，讓她當場融化，直呼自己很幸運，一定要好好炫耀。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO文「天啊！請讓我炫耀一下吧！」，自己因為車禍意外需要開刀，術後療養許久，整整3個月沒回租屋處，她向女房東報備此事時，女房東當場允諾，這3個月房租減1000元，更說既然人都不在，這期的電費也不用付了。

原PO看到後急忙表示，房內的冰箱仍有在運轉吃電，房東卻直接暖回「沒關係啦，車禍不是妳願意，妳也不好受」，讓原PO感動不已，更透露之前確診時，對方也都親自幫忙買東西，平時還會請飲料，真的很幸運遇到這麼好的房東。

網友看了也羨慕不已：「還有房間可租嗎」、「這仙女下凡了吧」、「佛心系的好房東」、「為什麼我都遇不到」、「別人的房東XD」，還有人喊「我不想努力了」，原PO也回應，房東雖然單身，但是個女強人，擇偶條件是經濟能力要比自己更好的人才會考慮。