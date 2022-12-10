租屋時人們第一個看的一定是租金，不少人會為了便宜而選擇環境較差的房間。就有一名網友表示，簽約入住後才一周，洗衣機不時會滲出黑水，每晚睡覺全身也都超癢，將床墊翻面後才發現真相，相當崩潰。

網友在臉書《靠北租屋2.0》PO文表示，最近租屋順利簽約，搬進房間後，發現洗衣機只要洗衣服，就會飄出黑色不明物體，讓整桶水全都變黑色的，只好用檸檬酸多洗幾次。然而狀況不只一件，這一周只要睡覺，晚上都會奇癢無比，將床墊翻過來後，才發現背面竟然整片都是黑的，用漂白水、防水墊都沒用。

後來實在癢到受不了，跑去皮膚科求診，醫師才告知皮膚上這些紅疹全都是臭蟲咬的，這才知道原來床墊不單純是髒，還藏了一堆蟲子，讓原PO更是崩潰不已，於是上網求救。

不少網友紛紛喊話：「沒什麼好說的，快逃吧...」、「要請房東負責，不要自己吞下去」、「我遇過類似問題，7天內就搬走了」、「這種情況通常是房東省成本，直接去搬別人不要的洗衣機跟家具」、「至少出門要用個水蒸式殺蟲劑」。