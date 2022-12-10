卡達世足賽10日上演阿根廷vs.荷蘭的8強好戲，阿根廷靠隊長梅西（Lionel Messi）在第35分鐘送出漂亮直傳，助攻右中場莫里納（Nahuel Molina）單刀破門，讓「藍白軍團」上半場以1比0領先「橘子軍團」荷蘭。
阿根廷可能是忌憚荷蘭犀利的快速反擊，抑或是右翼狄馬利亞（Ángel Di María）傷勢恢復仍不足以先發，對荷比照16強賽對澳洲的下半場變陣，以3-5-2對陣採取同樣陣型的荷蘭。
雙方開賽後都以防守為主，打得謹慎不貿然搶攻，梅西雖是先發雙箭頭之一，但在荷蘭防守下幾乎不可能在鋒線得球，頻頻回撤中場，兩隊前30分鐘都沒有任何射正能威脅彼此門將。
第33分鐘，阿根廷右路直塞，莫里納下底橫傳給禁區邊緣的梅西，再短傳狄保（Rodrigo De Paul）在罰球弧頂起右腳推射，可惜力道不足被門將諾佩特（Andries Noppert）輕鬆沒收。
此役首次射正出現，阿根廷的進球隨即報到，第35分鐘梅西在右前場帶球內切吸引多名防守者，看左傳右送出漂亮的穿心直傳，莫里納心領神會右路包抄，單刀赴會以右腳尖捅射破門，為阿根廷先馳得點。
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