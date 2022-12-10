根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣4級。1111210

臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級
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