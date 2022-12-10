04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級 05:052022/12/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 04：14臺東極淺層地震 。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，10日4時14分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.3公里，震央位於臺東縣政府北方42.6公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣4級。1111210 臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 臺東藝穗節 稻草人舞團舞出《牆》 臺灣國際衝浪公開賽12日登場 120位選手齊聚臺東金樽 #臺東縣 #最大震度 #4級 #臺東 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級 09:552022/11/13 生活 2022臺東藝穗節─忘憂之旅明日啟程 11:322022/11/02 生活 明星選手12日起臺東金樽精彩戰浪 09:002022/11/10 生活 中市整治空汙 最大能見度天數創紀錄 04:102022/11/26 地方新聞 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 09:182022/11/16 生活 極淺層地震！15：42台東近海4.6地震 最大震度4級 15:512022/11/09 生活 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 19:592022/11/15 生活 為優秀棒球選手加油 UBL大專棒球聯賽22日臺東開打 17:172022/11/15 新消息 深夜被嚇醒！凌晨12：54分花蓮規模5.6地震 全台都有感 01:042022/12/08 生活 水保局臺東分局 打造農村新亮點 04:102022/12/05 投資理財 花蓮縣芮氏規模3.5地震 最大震度3級 07:012022/11/23 生活 全國中正盃柔道賽 台東縣團體組4級均奪冠 11:192022/11/21 寶島 台灣哪裡最危險？收最多「國家級警報」縣市 第3名引熱議 22:282022/12/06 生活 23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級 23:182022/11/16 生活 台東醫院10歲最老救護車快退休了 台北周遊獅子會急捐車 11:542022/11/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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