菲律賓民答那峨地區遭規模6.1地震侵襲 05:112022/12/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓民答那峨地區遭規模6.1地震侵襲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）今天指出，菲律賓民答那峨（Mindanao）地區今天遭規模6.1地震侵襲。 根據歐洲地中海地震中心，這次震央深度為60公里。（譯者：徐睿承）1111210 台灣太平島實彈演習 越南批侵犯主權 春節連假出國3萬有找 6大高CP值旅遊地自由行、團體商品開賣 南部再傳乾旱 嘉南1.9萬公頃停灌、每公頃補助9.6萬 #菲律賓 #民答那峨 #地區 #規模6 #侵襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中部海巡再添執法新戰艦 彰化巡防艦肩負守護國土重任 15:192022/12/06 社會 三重二號配水池加壓站今動土典禮 強化三重供水備援能力 15:062022/12/07 生活 北科大校友會全國總會長 張啟城當選 04:102022/12/06 投資理財 中大與國合會製造衛星影像月曆 看見與13個友邦的情誼 14:542022/12/07 生活 在建工程案量保持高水位 聖暉*11月營收創單月新高 17:082022/12/09 財經 亞洲金融監理論壇聚焦新南向 04:102022/12/03 金融．稅務 恐怖監獄每天有人死 獄方囤170具遺體 全成木乃伊 10:392022/12/04 搜奇 台61線曾文溪大橋開工 完成台南四橫三縱最後一塊拼圖 12:572022/12/04 生活 元旦連假出遊車多 公總公布易壅塞路段 12:332022/12/08 生活 大陸優化十條 跨地區流動人員不須查驗核酸證明、健康碼 16:402022/12/07 兩岸 菲律賓上月通膨達14年高點 本月料升息2碼 13:172022/12/06 財經 陸房地產交易量Q3年減23％ 投資資金因房市防疫轉向 16:312022/12/07 財經 台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程開工了 18:002022/12/04 寶島 建國二村、復興新村地區市地重劃動工了 黃敏惠：賦予眷村新生命 14:062022/12/05 政治 突破開發困境 陳勝宏籲社子島「策略性更新」 09:342022/12/06 房產達人 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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